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Несекретные материалы

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  • Ингерман Ланская
    иди щи вари, дура сопливая... ща придёт твой алкаш пи.дюлей огребёшь по самые гландыРоссия обеспечила...
  • Сергей Бессонов
    Ты поганец, шизанулся на почве ненависти к коммунистам, к России и подохнешь от язвы или рака желудка.Россия обеспечила...
  • Миша Потапов
    Точно , как у Псаки- мы уничтожили всё........ но они продолжают обстрел Белгорода и Курска.В Харькове уничто...

Без благодарности: на Западе удовлетворены тем, как Россия помогает глобальному рынку нефтепродуктов

Без благодарности: на Западе удовлетворены тем, как Россия помогает глобальному рынку нефтепродуктов

Союзник антироссийской коалиции Украина вредит своим западным протеже, атакуя российские НПЗ. Однако на Западе с удовлетворением признают, что Москва умело обороняется и сохраняет спокойствие, отчего угроза дефицита отступает.

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