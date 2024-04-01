Без благодарности: на Западе удовлетворены тем, как Россия помогает глобальному рынку нефтепродуктов

Союзник антироссийской коалиции Украина вредит своим западным протеже, атакуя российские НПЗ. Однако на Западе с удовлетворением признают, что Москва умело обороняется и сохраняет спокойствие, отчего угроза дефицита отступает.
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