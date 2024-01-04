Ваша работа кажется вам трудной? Взгляните на этого шофера! (видео)

Мистера Коссома из Мьянмы журналисты окрестили «доктором Франкенштейном от автомеханики». От того, что когда-то было серийным грузовиком Chevrolet, осталась лишь передняя часть, да и та даже знатоками техники угадывается очень смутно.
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