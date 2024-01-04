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За рулем

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Ваша работа кажется вам трудной? Взгляните на этого шофера! (видео)

Ваша работа кажется вам трудной? Взгляните на этого шофера! (видео)

Мистера Коссома из Мьянмы журналисты окрестили «доктором Франкенштейном от автомеханики». От того, что когда-то было серийным грузовиком Chevrolet, осталась лишь передняя часть, да и та даже знатоками техники угадывается очень смутно.

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