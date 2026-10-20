Средний возраст пациентов с установленными злокачественными новообразованиями в России увеличился. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов.