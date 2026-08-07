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Происшествия

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Руководство и следователи военных следственных органов СК России стали донорами крови

Руководство и следователи военных следственных органов СК России стали донорами крови

Сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации на регулярной основе принимают участие в донорских акциях, понимая особую значимость крови и ее компонентов для оказания своевременной медицинской помощи.

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