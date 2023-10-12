Политик Брылка: Польша выставит Украине за оказанную помощь счет и ряд условия

Варшава выставит Киеву счет и поставит ряд условий за помощь, которую Польша оказала Украине. Об этом во время предвыборных дебатов на Polsat кандидат в депутаты польского сейма от правой коалиции "Конфедерация" Анна Брылка.
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