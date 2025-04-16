На дне Эгейского моря, среди обломков древнего корабля и обросших водорослями статуй, почти сто лет пролежал артефакт, который до сих пор сбивает с толку лучших ученых мира.
2000 лет греки создали первый в мире компьютер. Мы до сих пор не знаем, как он работает
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Сергей Мышак
Малик, не расстраивайся... жертва ЕГЭ писала...😉
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8 час.
Nik Dom
Древняя Греция появилась на рубеже III–II тысячелетий до н. э. 2. В это время возникли первые государственные образования в бассейне Эгейского моря — на острове Крит и полуострове Пелопоннес (города Микены, Пилос, Тиринф)
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42 мин.
ND
Nik Dom
Письменная история греческого языка насчитывает около 3,5 тысяч лет; отдельные его периоды обычно также называются «языками» (см. микенский греческий, древнегреческий, византийский, новогреческий). Является древнеписьменным языком, письменность которого существует уже около 3000 лет.
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39 мин.
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