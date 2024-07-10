💧Аграрии Первомайского района закупили 13 дождевальных машин при поддержке властей Крыма В Крыму поддерживают аграриев с 2015 года в направлении мелиорации.
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💧Аграрии Первомайского района закупили 13 дождевальных машин при поддержке властей Крыма В Крыму поддерживают аграриев с 2015 года в направлении мелиорации.