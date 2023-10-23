"Известия": в РФ захотели ввести единые правила отстрела животных в заповедниках

Экспертный совет по заповедному делу обратился в Минприроды России с предложением уточнить и закрепить правила отстрела и отлова животных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относятся заповедники, заказники и национальные парки, пишет газета "Известия", ссылаясь на соответствующее обращение этой общественной организации.