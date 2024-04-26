Как объяснить родственникам, что не нужно заваливать детей подарками

И как поступить, если это все равно произойдет. источник: Freepik Если вы хотите, никого не обидев, подать родственникам и друзьям «сигнал бедствия», намекнув им о том, что вам бы хотелось спасти свой дом от нашествия ненужных вещей, вот как можно мягко и тактично это сделать: 1.