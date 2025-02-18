Рогозин рассказал о резком снижении эффективности БПЛА ВСУ в зоне ответственности ГВ «Днепр»

Данные о численном превосходстве дронов ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр», особенно с ночными и тепловизионными камерами и спутниковой системой управления, не вызывают сомнений, однако, результаты боевой работы противника выглядят намного скромнее.