Очередная протестная акция в Тбилиси завершилась без инцидентов

В Тбилиси без инцидентов завершилась очередная акция протеста. Уже к 2 часам ночи по тбилисскому времени (1:00 мск) в среду, 11 декабря, площадь у здания грузинского парламента и прилегающий к ней центральный проспект Руставели опустели: митингующие самостоятельно разошлись.