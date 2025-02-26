Глава МИД Турции обсудил с Лавровым дальнейшие шаги по Сирии

Стороны затронули тему российских баз Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым дальнейшие шаги по Сирии с учетом находящихся там российских военных баз.
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