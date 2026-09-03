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Царьград

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Дебаты всё показали. Выборы, как плохой каламбур. А России точно это нужно?

Дебаты всё показали. Выборы, как плохой каламбур. А России точно это нужно?

Предвыборные дебаты в России стали поводом для насмешек. Кандидаты матерятся в эфире, молчат по полминуты, а иногда приходят на дебаты в одиночестве - подискутировать сами с собой.

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