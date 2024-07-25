Топ-3 самых приближенных к Путину губернаторов

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов входит в тройку самых часто встречающихся с президентом Путиным глав регионов.
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