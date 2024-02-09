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Российские войска заняли позиции противника в лесополосе, западнее оказавшегося в огневом мешке села Работино

Российские войска заняли позиции противника в лесополосе, западнее оказавшегося в огневом мешке села Работино

Российские войска добились нового успеха в Запорожской области. Стало известно о том, что в результате успешных наступательных действий ВС РФ расширили зону контроля к северо-западу и западу от населённого пункта Работино.

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