Брянцы скорбят о скоропостижной смерти молодого историка Кирилла Гришина

Ранее мы сообщили о том, что скоропостижно скончался брянский историк Кирилл Гришин. Он вел краеведческий альманах «Брянский Вестник» и фотопроект «Брянск глазами разных поколений» и по праву считался настоящим летописцем Брянска.
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