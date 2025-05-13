Робота Optimus Илона Маска научили танцевать Вы же понимаете, если он может так двигаться в танце, то он сможет и умело передвигаться на поле боя😉.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Робота Optimus Илона Маска научили танцевать Вы же понимаете, если он может так двигаться в танце, то он сможет и умело передвигаться на поле боя😉.
Свежие комментарии