Произошел взрыв: два вагона с топливом загорелись в результате атаки украинского беспилотника

Произошел взрыв: два вагона с топливом загорелись в результате атаки украинского беспилотникаСтало известно, что 9 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области в результате атаки БпЛА.
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