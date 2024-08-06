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Регионы России

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Столичные общественные организации приглашаются на мастер-классы и благотворительный маркет "Территория будущего"

Столичные общественные организации приглашаются на мастер-классы и благотворительный маркет "Территория будущего"

В столице продолжается фестиваль "Лето в Москве". Все на улицу!", который объединил многие столичные некоммерческие организации (НКО).

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