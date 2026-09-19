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За рулем

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Что нужно заменить в авто, чтобы ехать бодрее

Что нужно заменить в авто, чтобы ехать бодрее

На послесанкционных Грантах стоят китайские форсунки, с которыми иногда затруднен пуск и всегда есть рывки при резком ускорении.

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