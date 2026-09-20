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Развенчан миф о едином источнике развития мозга: потребовались два разных типа клеток-предшественников

Развенчан миф о едином источнике развития мозга: потребовались два разных типа клеток-предшественников

Тот же механизм найден у видов, чей общий с человеком предок жил более 500 млн лет назад Десятилетиями в эмбриологии держалось представление, что весь мозг позвоночных вырастает из единой популяции стволовых клеток.

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