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Власти Венеции захотели повысить сбор для однодневных туристов до 30-50 евро

Власти Венеции захотели повысить сбор для однодневных туристов до 30-50 евро

Власти Венеции планируют повысить турсбор до 30-50 евро с 2027 года. Об этом член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета и налогообложения, Микеле Дзуин заявил газете Il Gazzettino .

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