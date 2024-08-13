Витамины и питательные вещества для здоровья глаз

Глаза — это органы, которые помогают нам видеть окружающие предметы. Постоянное напряжение зрения, особенно в эпоху цифровых технологий, вызывает усталость глаз, жжение, раздражение, сухость и может привести к катаракте и дегенерации желтого пятна.