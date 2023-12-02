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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Израиль вздрогнул, Пентагон напрягся: Су-35 полетят в Иран

Израиль вздрогнул, Пентагон напрягся: Су-35 полетят в Иран

Иран в ближайшее время получит российские истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28НЭ и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление замминистра обороны Ирана Сейеда Мехди Фархи.

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Комментарии
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Samarium
Враг нашего врага- наш друг.... Сотрудничество с любой страной мира против запада, но интересы России должны быть в приоритете...
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12 час.
Борис Виленский
Хорошая новость! Надо ещё много чего подкинуть Ирану.
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11 час.

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