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Раскритиковал правительство, поддерживает Россию: Чему аплодировали немецкие депутаты

Раскритиковал правительство, поддерживает Россию: Чему аплодировали немецкие депутаты

Руководитель немецкого политического журнала Compact сделал неожиданное заявление: раскритиковав правительство ФРГ, Юрген Эльзессер во всеуслышанье сказал, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина и ему "не запретят говорить" об этом.

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