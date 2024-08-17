Руководитель немецкого политического журнала Compact сделал неожиданное заявление: раскритиковав правительство ФРГ, Юрген Эльзессер во всеуслышанье сказал, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина и ему "не запретят говорить" об этом.
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