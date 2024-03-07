Под Калининградом откроют пункты для голосования россиян из других стран

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних с Калининградской областью странах, будут работать на приграничных территориях около погранпереходов, три из них — это специальные автобусы, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского облизбиркома Олег Баязитов.