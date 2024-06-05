В Уфе пассажир автобуса изрезал ногу другому за оскорбление

После нападения злоумышленник сбежал из автобуса и попытался скрыться в районе Инорс.В Уфе произошла поножовщина в автобусе из-за того, что один из пассажиров назвал другого «оленем», потому что тот громко разговаривал по телефону.
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