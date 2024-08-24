Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Общечеловеки зарыдали,а что Сардина молчит?😅🤣😂В МИД ответили на...
  • Федор Родников
    Ну такие персоныши как Дуров считают себя достоянием всего человечества,гражданами мира вот и и результат.Мизулина назвала ...
  • Федор Родников
    А чего это гном озаботился судьбой Дурова,что родственная душа,общечеловеки?В Госдуме обратил...

Российские войска взяли еще один населенный пункт на курском направлении

Российские войска взяли еще один населенный пункт на курском направлении

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх