Российские войска взяли еще один населенный пункт на курском направлении

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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