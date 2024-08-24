Российские войска взяли еще один населенный пункт на курском направлении

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Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.