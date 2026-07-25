ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником за дронами» в зоне СВО

Вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником за дронами» в зоне СВО

Виктор из Татарстана, чей позывной «Гиря», кардинально изменил свой жизненный путь: от работы водителем крупногабаритной техники на Крайнем Севере он перешел к службе в мобильной огневой группе на специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии