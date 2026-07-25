Вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником за дронами» в зоне СВО

Виктор из Татарстана, чей позывной «Гиря», кардинально изменил свой жизненный путь: от работы водителем крупногабаритной техники на Крайнем Севере он перешел к службе в мобильной огневой группе на специальной военной операции.
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