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Скачет давление после 40: профессор Бахтияров назвал причины, почему так бывает у женщин

Скачет давление после 40: профессор Бахтияров назвал причины, почему так бывает у женщин

На самом деле скачки давления не столь опасны, как стабильно повышенное давление. Именно оно означает гипертонию, от которой можно ожидать немало неприятностей в будущем и которую люди годами просто не замечают.

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