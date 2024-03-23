Star Wars Outlaws в Южной Корее получила рейтинг “только для взрослых”Организация, отвечающая в Южной Корее за присуждение возрастных рейтингов, выдала грядущему экшену Star Wars Outlaws статус “19+”, то есть, только для совершеннолетних.
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