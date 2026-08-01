ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

272 подписчика

Семья на Украине переучивала дочь после школьных уроков о Бандере

Семья на Украине переучивала дочь после школьных уроков о Бандере

Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал, как он с супругой тайно переучивал дочь после того, как в школе ей преподносили лидера ОУН (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру как героя Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии