Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал, как он с супругой тайно переучивал дочь после того, как в школе ей преподносили лидера ОУН (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру как героя Украины.