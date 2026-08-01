Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал, как он с супругой тайно переучивал дочь после того, как в школе ей преподносили лидера ОУН (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру как героя Украины.
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