Дмитровец
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Дмитровец

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Абитуриентов колледжа на Коровинском шоссе приглашают на День открытых дверей

В рамках Единого дня открытых дверей московских колледжей Колледж архитектуры и строительства №7, одно из отделений которого расположено в Дмитровском районе по адресу Коровинское шоссе, 28, в субботу, 12 апреля проведет презентацию своих возможностей.

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