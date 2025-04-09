Абитуриентов колледжа на Коровинском шоссе приглашают на День открытых дверей

В рамках Единого дня открытых дверей московских колледжей Колледж архитектуры и строительства №7, одно из отделений которого расположено в Дмитровском районе по адресу Коровинское шоссе, 28, в субботу, 12 апреля проведет презентацию своих возможностей.
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