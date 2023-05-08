Анонсирован фильм "Оружейный барон 2" с Николасом Кейджем в роли эмигранта из СССР

Кинокомпания Vendome Pictures начала работу над продолжением криминальной драмы "Оружейный барон". К главной роли эмигранта из СССР в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего Юрия Орлова, все еще занимающегося торговлей оружием.