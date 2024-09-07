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Как правильно выбрать тонометр?

Как правильно выбрать тонометр?

Точность измерения артериального давления очень важна для постановки диагноза и лечения. У многих пациентов с гипертензией есть свои тонометры — они регулярно проверяют давление, принимают лекарства после измерений и передают эту информацию лечащему врачу.

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