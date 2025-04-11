На Украине мужчина укусил за ногу сотрудника ТЦК

www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa В украинском Ивано-Франковске мужчина укусил за ногу сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в ходе проведения мобилизации.
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