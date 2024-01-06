Это касается каждого, кто захочет приехать в Россию: украинец дал пару дельных советов

Он утверждает, что не писал негативные вещи о русских. - Привет! Значит, легко ли было получить визу в Россию… - Лично для меня была простая процедура и легкая, потому что я не выставлял украинский флаг и не орал на весь интернет «слава Украине».
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