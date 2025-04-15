На Алтае семь подростков сдали мошеннику в аренду свои аккаунты в соцсетях

Правоохранители разыскали молодых людей и разъяснили им последствия таких необдуманных шагов В Алтайском крае семь подростков, проживающих в Троицком районе, за небольшое денежное вознаграждение сдали в аренду мошеннику свои аккаунты в соцсетях под предлогом их использования в рекламных целях, сообщает региональное МВД.
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