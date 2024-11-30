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Мода и Шоу-бизнес

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Жительница Ростова отправилась в зону СВО вслед за мужем, супруги взяли позывные «Гром» и «Молния»

Жительница Ростова отправилась в зону СВО вслед за мужем, супруги взяли позывные «Гром» и «Молния»

Ростовская область, 30 ноября 2024. DON24.RU. Семейная пара из Ростова Роман и Ольга Греховодовы заключили контракт с Министерством обороны РФ и отправились в зону проведения специальной военной операции.

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