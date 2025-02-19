🚜 В Симферополе будут обрабатывать и чистить дороги от снега 8 спецмашин В администрации города сообщили, что в связи с выпадением осадков городские службы приведены в состояние повышенной готовности.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚜 В Симферополе будут обрабатывать и чистить дороги от снега 8 спецмашин В администрации города сообщили, что в связи с выпадением осадков городские службы приведены в состояние повышенной готовности.