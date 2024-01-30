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Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками

Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками

Ростов-на-Дону. Это, пожалуй, наиболее проблемный регион в плане засилья "специалистов".

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! НЕ Одной Америке УДИВЛЯТЬ Мир!!!
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