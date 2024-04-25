Во Владимире с запозданием разработают проект благоустройства Вокзальной площади

Проект благоустройства вокзальной площади планировалось завершить в декабре 2023 года.Во Владимире разработают проект благоустройства Вокзальной площади и улицы Вокзальной с запозданием на несколько месяцев.
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