Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. «Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества — наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России.
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