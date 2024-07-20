В ФСБ раскрыли детали участия экс-посла в СССР в покушении на Гитлера

Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com Бывший посол нацистской Германии в СССР Вернер фон Шуленбург считал возможным спасти страну, убив Адольфа Гитлера, следует из рассекреченных архивных документов ФСБ.
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