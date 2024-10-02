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Царьград

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"Не беру деньги от предателей": Как Добрынина поссорили с Пугачёвой. И какой стресс артист испытал перед смертью

"Не беру деньги от предателей": Как Добрынина поссорили с Пугачёвой. И какой стресс артист испытал перед смертью

Едва ушёл из жизни Вячеслав Добрынин, как о нём стали рассказывать самые разные истории. Даже поссорили Добрынина с Пугачёвой, раскрутив интригу вокруг фразы "Не беру деньги от предателей".

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Виват, Король, виват!!! Твои песни - это наша жизнь! Виват Король!!!
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