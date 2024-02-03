В Северодвинске ракетоносец «Князь Пожарский» вывели из эллинга

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга подлодки «Князь Пожарский». Церемония вывода из эллинга крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
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