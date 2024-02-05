В Индийском океане участились случаи пиратства

Участившиеся в последнее время случаи пиратства против торговых судов в Индийском океане вызывают беспокойство после того, как грузовое судно, захваченное в середине декабря, впервые с 2012 года продолжает задерживаться у берегов Сомали.
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