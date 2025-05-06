В Лузе в ДТП погиб мужчина

5 мая в 7.15 утра на ул. Ленина, 1 в Лузе произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «УАЗ – Пикап» совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на дополнительный шлагбаум на железнодорожном переезде.