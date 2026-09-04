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Царьград

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Лиана Камалиева объяснила, когда можно спилить дерево на даче

Лиана Камалиева объяснила, когда можно спилить дерево на даче

Лиана Камалиева, член Союза юристов-блогеров, рассказала, когда владельцы дач могут спилить деревья на своих участках без разрешения.

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