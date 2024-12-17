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Александр Яремчук - гордость Поморья: В Кремле Владимир Путин наградил паралимпийцев

Александр Яремчук - гордость Поморья: В Кремле Владимир Путин наградил паралимпийцев

Путин вручил орден Почета двукратному паралимпийскому чемпиону Александру Яремчуку из Архангельской области16 декабря в Кремле наградили паралимпийцев, которые в нейтральном статусе участвовали в парижских Играх.

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